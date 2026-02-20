Io sono Farah chi è e dov’è la mamma di Farah | il piano per salvarla

Tahir ha scoperto che la mamma di Farah è ancora viva, un fatto che cambia tutto. La scoperta di Lekesiz, avvenuta per caso, lo ha portato a viaggiare improvvisamente in Iran. La ricerca di Farah si fa più urgente, mentre si cerca di capire dove si trovi ora la donna. La verità sulla suo destino potrebbe cambiare le sorti di questa storia. La domanda rimane: dove si nasconde ora la mamma di Farah?

Tahir ha appena scoperto che la mamma di Farah è viva. Una scoperta inaspettata quella fatta da Lekesiz, il quale si è ritrovato improvvisamente catapultato in Iran. Qui ha rischiato di essere torturato nella prigione dove solitamente Behnam spedisce i suoi nemici. Mentre Farah sta cercando di scoprire dove si trova, ecco che lui mette in atto un piano che gli permette di tornare a casa, in Turchia. Prima, però, parla con un bambino, che si trova in quella prigione. Il piccolo, che come altri bimbi è stato sfruttato – riuscendo fortunatamente a salvarsi – dagli uomini di Behnam per individuare le mine in un terreno di passaggio, gli parla appunto di una donna.

