inter sei avvisata

L'Inter ha subito una pesante sconfitta nella recente partita di Champions League, un risultato che si distingue come il più severo tra le tre sconfitte italiane di questa fase. La squadra nerazzurra ha perso con un punteggio più ampio rispetto alle altre, affrontando un avversario di livello superiore. La sconfitta ha lasciato i tifosi delusi, soprattutto considerando il modo in cui è arrivata. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le ambizioni europee dell’Inter. Ora, la squadra deve riflettere su cosa migliorare.

Delle tre sconfitte italiane nella due giorni di Champions, quella dell'Inter è la più brutta, anche più di quella della Juventus, più larga nei numeri ma subita da un avversario di più alto livello. Eppure la figuraccia nerazzurra resta quella più facilmente rimediabile nella sfida di ritorno. Sì, figuraccia, cos'altro sennò? Dell'Inter capolista in Serie A e di tutto il calcio italiano, ancora battuto dalla Norvegia, anche se nel Bodo Glimt (secondo nell'ultimo campionato nazionale) giocano solo un titolare (Berg) e una riserva (Hauge) della squadra che ci ha costretto agli spareggi mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

