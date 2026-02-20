Inter sei avvisata

L'Inter ha subito una pesante sconfitta nella recente partita di Champions League, un risultato che si distingue come il più severo tra le tre sconfitte italiane di questa fase. La squadra nerazzurra ha perso con un punteggio più ampio rispetto alle altre, affrontando un avversario di livello superiore. La sconfitta ha lasciato i tifosi delusi, soprattutto considerando il modo in cui è arrivata. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le ambizioni europee dell’Inter. Ora, la squadra deve riflettere su cosa migliorare.