Aleksandar Stankovic Inter avvisata | un club pronto a strapparglielo ora

Il Borussia Dortmund, in fase di rinnovamento, valuta nuovi acquisti per la prossima finestra di mercato invernale, dopo aver ceduto giocatori come Pascal Groß e Cole Campbell. Tra i nomi monitorati, Aleksandar Stankovic potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per il club tedesco. La situazione evidenzia come il mercato si possa muovere rapidamente, aprendo possibilità di trasferimenti anche per calciatori di livello.

Aleksandar Stankovic. Il Borussia Dortmund sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti sul mercato. Dopo le cessioni di Pascal Groß e Cole Campbell, il club tedesco sta valutando possibili rinforzi per la sessione invernale. L’obiettivo è quello di colmare alcune lacune nella rosa e prepararsi al meglio per la seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato da Bild, nel mirino del Dortmund ci sarebbe Aleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge e figlio dell’ex stella dell’ Inter Dejan Stankovic. Il giocatore è arrivato in Belgio in estate per 9,5 milioni di euro e da allora ha visto crescere il proprio valore di mercato grazie alle buone prestazioni con la maglia del Brugge. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, richieste da Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge per Aleksandar Stankovic - Tra i ragazzi dell’annata 2005 dell’Inter sta attirando l’attenzione di diverse squadre all’estero Aleksandar Stankovic, secondogenito dell’ex calciatore nerazzurro ... gianlucadimarzio.com

Relevo - Inter, Aleksandar Stankovic nel mirino della Bundesliga. Cosa può succedere - Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 di proprietà dell'Inter, è al centro dell'interesse da diverse squadre della Bundesliga. calciomercato.com

Aleksandar Stankovic show anche in Genk-Bruges: le condizioni per il ritorno all’Inter - Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco ... msn.com

Aleksandar Stankovic nominato di nuovo giocatore del mese al Brugge Lo volete TITOLARE nell'Inter che verrà - facebook.com facebook

Ci risiamo: Aleksandar Stankovic eletto nuovamente "Giocatore del mese" al Club Brugge x.com