Inter bastoni in uscita | il club fissa la strategia per i rinnovi
L’Inter ha deciso di mantenere in rosa un difensore importante, che ha recentemente deciso di rinnovare il contratto. La società ha stabilito una strategia chiara per i rinnovi, puntando sulla stabilità della linea difensiva. La scelta riguarda anche altri giocatori, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo per la prossima stagione. La società sta lavorando per confermare i suoi punti fermi e pianifica incontri nelle prossime settimane.
Un elemento chiave della difesa nerazzurra torna al centro del progetto e interpreta una funzione di rilievo non solo presente ma proiettata sul lungo periodo. Bastoni è ritenuto imprescindibile per la linea difensiva e la dirigenza sta definendo un rinnovo che dia stabilità all’organico e continuità al percorso di crescita. Il contratto del classe 1999 è in scadenza nel 2028 e tra aprile e maggio sono previsti i colloqui ufficiali per prolungarlo. L’obiettivo è estenderlo fino all’estate del 2030, consolidando la relazione con la squadra e respingendo in partenza eventuali sirene di mercato dall’estero.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Argomenti discussi: Le minacce social, il post non scritto, le telefonate con l'Inter: Bastoni nella bufera, i retroscena; Polemiche Inter Juve, parla Bastoni: Dopo il contatto ho accentuato la caduta, la reazione dopo è stata brutta da vedere; L'Inter fa muro intorno a Bastoni, che non rischia l'azzurro: ai playoff Mondiali ci sarà; Bastoni in conferenza stampa dopo Inter-Juventus: Ho sbagliato, soprattutto con l'esultanza. Mi prendo la mia responsabilità. Chivu: Basta fare i moralisti.
Bastoni e quell’allegra plusvalenza Inter: 18 milioni per tre giovani spariti nel nullaUn bilancio da sistemare per rientrare nei parametri UEFA con un'operazione articolata ma ben visibile dai veri report e mai controllata ... tuttosport.com
