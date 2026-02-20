Inter bastoni in uscita | il club fissa la strategia per i rinnovi

L’Inter ha deciso di mantenere in rosa un difensore importante, che ha recentemente deciso di rinnovare il contratto. La società ha stabilito una strategia chiara per i rinnovi, puntando sulla stabilità della linea difensiva. La scelta riguarda anche altri giocatori, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo per la prossima stagione. La società sta lavorando per confermare i suoi punti fermi e pianifica incontri nelle prossime settimane.

Un elemento chiave della difesa nerazzurra torna al centro del progetto e interpreta una funzione di rilievo non solo presente ma proiettata sul lungo periodo. Bastoni è ritenuto imprescindibile per la linea difensiva e la dirigenza sta definendo un rinnovo che dia stabilità all'organico e continuità al percorso di crescita. Il contratto del classe 1999 è in scadenza nel 2028 e tra aprile e maggio sono previsti i colloqui ufficiali per prolungarlo. L'obiettivo è estenderlo fino all'estate del 2030, consolidando la relazione con la squadra e respingendo in partenza eventuali sirene di mercato dall'estero.

