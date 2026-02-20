Inter 20 milioni di motivi per rimontare | la missione al ritorno col Bodo Glimt

L’Inter affronta il Bodo Glimt con una sfida decisiva per la qualificazione alla fase a gironi di Champions League. La squadra di Chivu ha bisogno di una vittoria per recuperare il risultato dell’andata e assicurarsi i 20 milioni di euro di premi. I nerazzurri si concentrano sulla partita di martedì a San Siro, determinati a mettere in sicurezza il passaggio del turno e a motivare i tifosi. La tensione cresce in vista di questa importante occasione.

