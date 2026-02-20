Intelligenza artificiale e futuro di Lecco | grande partecipazione al dibattito di Orizzonte per Lecco

Lecco ha vissuto un momento di grande interesse durante il terzo incontro di Orizzonte per Lecco, dedicato all’intelligenza artificiale e al futuro della città. La sala era piena di cittadini e studenti che hanno ascoltato con attenzione le proposte e i dibattiti tra esperti e amministratori. L’evento si è concentrato sulle opportunità offerte dalla tecnologia e sulle sfide da affrontare. La partecipazione numerosa dimostra come il tema coinvolga molte persone.

"Un programma elettorale studiato, non gridato: dal FOMO giovanile alla medicina personalizzata, l'AI è già qui e cambia la comunità" Sala gremita e partecipazione attenta per il terzo appuntamento del percorso di approfondimento promosso da Orizzonte per Lecco in vista delle prossime elezioni amministrative. La serata del 19 febbraio, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale e al suo impatto sulla comunità lecchese, ha visto la presenza di numerosi cittadini, professionisti e rappresentanti del mondo associativo, confermando l'interesse verso un tema già centrale nella vita quotidiana e lavorativa di tutti.🔗 Leggi su Leccotoday.it Elezioni Provincia di Lecco: Orizzonte per Lecco non parteciperà al votoIn vista delle elezioni provinciali di Lecco, Orizzonte per Lecco ha deciso di non partecipare al voto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pirelli: il futuro dei pneumatici corre sui dati tra intelligenza artificiale e virtualizzazione; Blog | Chi controlla i modelli di Ai controlla il futuro: entro sette anni, il mondo come lo conosciamo sarà cambiato; Il futuro è qua tra noi. Intelligenza artificiale. Un piano per mapparne l’impiego nelle imprese; La mano digitale del travel: così l’intelligenza artificiale prenota il futuro. Scoprire le malattie prima dei sintomi: un futuro possibile grazie all’Intelligenza ArtificialeUno studio pubblicato su Cell Systems dai ricercatori del Buck Institute for Research on Aging propone un cambio di paradigma radicale: smettere di aspettare ... repubblica.it Il futuro dell’AI è nello spazio: rover, satelliti e nuove sfide di sicurezzaIl futuro dell'AI riguarda le missioni spaziali: consente di automatizzare attività complesse, ottimizzare le comunicazioni e analizzare in tempo reale grandi volumi di dati, riducendo i costi operati ... bitmat.it Alle OGR il 20 febbraio Officine d’Intelligenza, il 1° Forum Nazionale sull’Intelligenza Artificiale per l’Industria - facebook.com facebook #Guterres ( #Onu): meno clamore e meno paure sull'intelligenza artificiale x.com