Infortunio Bremer il difensore brasiliano brucia le tappe | può tornare nella lista dei convocati di Spalletti per quella partita! La novità

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer, il difensore brasiliano della Juventus, sta recuperando dall'infortunio e potrebbe tornare in campo già nella prossima partita. Dopo un periodo di riabilitazione, le ultime notizie dalla Continassa indicano che il centrale è in fase di recupero e potrebbe essere convocato da Spalletti per la sfida di domenica sera.

Infortunio Bremer, ottime notizie dalla Continassa: il centrale è pronto al ritorno in gruppo, c’è una seria possibilità di vederlo domenica sera. L’attesa è stata lunga e dolorosa, segnata da un’emergenza difensiva cronica che ha costretto  Luciano Spalletti  a inventarsi soluzioni tattiche al limite dell’impossibile, adattando centrocampisti e terzini nel cuore della retroguardia. Ma ora, finalmente, la luce in fondo al tunnel non è più un miraggio lontano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport, dall’infermeria della  Continassa  arrivano aggiornamenti fondamentali che sanno di liberazione per tutto l’ambiente bianconero:  Gleison Bremer è pronto a rimettersi gli scarpini e a lavorare a pieno regime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio bremer il difensore brasiliano brucia le tappe pu242 tornare nella lista dei convocati di spalletti per quella partita la novit224

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il difensore brasiliano brucia le tappe: può tornare nella lista dei convocati di Spalletti per quella partita! La novità

Argomenti simili trattati di recente

infortunio bremer difensore brasilianoJuventus, infortunio Bremer: le novità, Spalletti sorride a metà! - Arrivano importanti aggiornamenti dall'infermeria della Juventus in merito alle condizioni fisiche di Bremer. Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Difensore Brasiliano