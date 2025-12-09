Infortunio Bremer il difensore brasiliano brucia le tappe | può tornare nella lista dei convocati di Spalletti per quella partita! La novità

Bremer, il difensore brasiliano della Juventus, sta recuperando dall'infortunio e potrebbe tornare in campo già nella prossima partita. Dopo un periodo di riabilitazione, le ultime notizie dalla Continassa indicano che il centrale è in fase di recupero e potrebbe essere convocato da Spalletti per la sfida di domenica sera.

Infortunio Bremer, ottime notizie dalla Continassa: il centrale è pronto al ritorno in gruppo, c’è una seria possibilità di vederlo domenica sera. L’attesa è stata lunga e dolorosa, segnata da un’emergenza difensiva cronica che ha costretto Luciano Spalletti a inventarsi soluzioni tattiche al limite dell’impossibile, adattando centrocampisti e terzini nel cuore della retroguardia. Ma ora, finalmente, la luce in fondo al tunnel non è più un miraggio lontano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dall’infermeria della Continassa arrivano aggiornamenti fondamentali che sanno di liberazione per tutto l’ambiente bianconero: Gleison Bremer è pronto a rimettersi gli scarpini e a lavorare a pieno regime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, il difensore brasiliano brucia le tappe: può tornare nella lista dei convocati di Spalletti per quella partita! La novità

"La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L'infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari" Stefano Tacconi - facebook.com Vai su Facebook

Visto l'infortunio di #Gatti, che ne avrà per almeno un mese, #Rugani e #Bremer non saranno a disposizione. Il primo punta a esserci per la sfida di Champions col Pafos, il secondo invece sta lavorando per tornare in gruppo da metà dicembre in poi. Vai su X

Juventus, infortunio Bremer: le novità, Spalletti sorride a metà! - Arrivano importanti aggiornamenti dall'infermeria della Juventus in merito alle condizioni fisiche di Bremer. Lo riporta fantamaster.it