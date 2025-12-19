Incidente in tangenziale a Collegno | tamponamento a catena fra quattro auto circolazione nel caos
Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale dopo lo svincolo Statale 24 a Collegno, in direzione sud Savona-Piacenza. Si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto (una Nissan Qashqai, una Citroën C4, una Bmw e un'Alfa Romeo Mito). 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos
Incidente nello svincolo della tangenziale a Moncalieri, lunghe code in uscita e caos in entrambe le direzioni.
Tangenziale in tilt: incidente con quattro macchine coinvolte all'altezza di Collegno - Tre le persone ferite e trasportate in codice verde al San Luigi di Orbassano: forti rallentamenti al traffico ... torinoggi.it
Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale nella zona degli svincoli di Rivoli in direzione sud Savona- torinotoday.it
Incidente nello svincolo della tangenziale a Moncalieri, lunghe code in uscita e caos in entrambe le direzioni - Caos nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, in tangenziale sud a causa di un incidente avvenuto all'interno dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di Moncalieri. torinotoday.it
+++ BRUTTO INCIDENTE LUNGO LA TANGENZIALE DI CATANIA +++ - facebook.com facebook
#Contromano in #tangenziale a #Modena, un altro #incidente: camion si schianta contro un’auto x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.