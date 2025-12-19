Incidente in tangenziale a Collegno | tamponamento a catena fra quattro auto circolazione nel caos

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale dopo lo svincolo Statale 24 a Collegno, in direzione sud Savona-Piacenza. Si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto (una Nissan Qashqai, una Citroën C4, una Bmw e un'Alfa Romeo Mito). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tangenziale in tilt: incidente con quattro macchine coinvolte all'altezza di Collegno - Tre le persone ferite e trasportate in codice verde al San Luigi di Orbassano: forti rallentamenti al traffico ... torinoggi.it