Drammatico incidente a Pescia impatto violentissimo fra due auto | 3 giovani gravissimi in ospedale

Pescia (Pistoia), 25 dicembre 2025 – Doveva essere una tradizionale festa di Natale e invece per tre giovani che abitano in Valdinievole è finita in ospedale. Per cause al vaglio di carabinieri e polizia giunti sul posto, l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che transitava in senso contrario. L'incidente, avvenuto in via dei Fiori a Pescia, si è verificato intorno alle 19, nell'impatto la macchina dei giovani è rimbalzata oltre il guard rail rimanendoci in bilico. Sul posto sono intervenute la pubblica assistenza di Uzzano, Pescia e Monsummano, i sanitari hanno faticato per estrarre i ragazzi dall'abitacolo che peraltro avevano perso i sensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

