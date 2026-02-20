Il sogno per la panchina è stato svelato assalto a Klopp per la panchina
Jurgen Klopp, attualmente responsabile delle attività calcistiche di Red Bull, ha fatto sapere di essere interessato a tornare ad allenare. La sua ultima esperienza in panchina risale al 2024, quando lasciò il Liverpool. Da allora, il tecnico tedesco ha dedicato tempo a progetti nel settore giovanile e alla gestione delle squadre di sviluppo. Ora, diverse società europee hanno mostrato interesse per il suo ritorno sulla panchina. La sua decisione finale potrebbe arrivare a breve.
Attualmente coordinatore delle attività calcistiche per conto di Red Bull, Jurgen Klopp è lontano da una panchina dal 2024, quando terminò la sua avventura alla guida del Liverpool. Il tecnico tedesco, dopo la fine della sua avventura alla guida dei Reds, affermò di non voler più allenare in Premier League per il suo forte legame con la squadra inglese. Klopp è finito nel mirino di una rivale del Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle scorse ore, Talksport ha rivelato che, una volta terminata l’avventura di Klopp al Liverpool, i rivali di sempre del Manchester United avrebbero preso contatti con Jurgen Klopp, così come il Chelsea.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Klopp ritorna in panchina? Questa squadra pensa al tedesco per la prossima stagione. L’indiscrezione
Leggi anche: Allenatore Real Madrid, panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi AlonsoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dormirci sopra aiuta davvero a risolvere i problemi: così il sogno accende il cervello; Sogni lucidi, una nuova frontiera per la salute mentale; Il cardinale Pizzaballa a Rondine: Il sogno della pace; Un treno da Trento a Canazei, il sogno diventa realtà (con la IA - IL VIDEO). Intanto al sondaggio per la ferrovia dell'Avisio hanno partecipato 3.500 persone (ecco come farlo).
Milano Cortina: da Fontana a Lollobrigida, Italdonne per il sogno 30 e lodeAl sogno delle trenta medaglie e dei dieci ori, impensabile alla vigilia, mancano soltanto quattro podi, con gli sport del ghiaccio pronti a regalare altre soddisfazioni. Le speranze sono ancora una ... ansa.it
Italcurling, il sogno è svanito: niente semifinali per Retornaz e compagni, la Svizzera è troppo forteFinisce con il 6° posto il torneo olimpico di Cortina per la nazionale maschile, battuta nel match decisivo (9-5 in 9 end) dai rossocrociati guidati da Schwaller, che fanno ... neveitalia.it
E SE IL LIVERPOOL... In questa stagione il Liverpool ha dovuto ricostruire dopo il ciclo Klopp che, seppur terminato ufficialmente due anni fa, ha aiutato Slot a costruire il successo della scorsa stagione. Il Liverpool ha vinto il campionato dominando, sfruttan - facebook.com facebook