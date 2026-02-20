Jurgen Klopp, attualmente responsabile delle attività calcistiche di Red Bull, ha fatto sapere di essere interessato a tornare ad allenare. La sua ultima esperienza in panchina risale al 2024, quando lasciò il Liverpool. Da allora, il tecnico tedesco ha dedicato tempo a progetti nel settore giovanile e alla gestione delle squadre di sviluppo. Ora, diverse società europee hanno mostrato interesse per il suo ritorno sulla panchina. La sua decisione finale potrebbe arrivare a breve.

Attualmente coordinatore delle attività calcistiche per conto di Red Bull, Jurgen Klopp è lontano da una panchina dal 2024, quando terminò la sua avventura alla guida del Liverpool. Il tecnico tedesco, dopo la fine della sua avventura alla guida dei Reds, affermò di non voler più allenare in Premier League per il suo forte legame con la squadra inglese. Klopp è finito nel mirino di una rivale del Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle scorse ore, Talksport ha rivelato che, una volta terminata l’avventura di Klopp al Liverpool, i rivali di sempre del Manchester United avrebbero preso contatti con Jurgen Klopp, così come il Chelsea.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il sogno per la panchina è stato svelato, assalto a Klopp per la panchina

