Paw Patrol a rapporto | una giornata di sorrisi e regali alla Pediatria dell’ospedale Niguarda

Il 12 dicembre 2025, la Pediatria dell’ospedale Niguarda di Milano ha accolto con entusiasmo l'iniziativa “Paw Patrol a rapporto”, portando sorrisi e regali ai piccoli pazienti. Un'occasione speciale per rendere più serena l'attesa delle festività natalizie, offrendo momenti di gioia e conforto a bambini e adolescenti ricoverati.

Milano, 12 dicembre 2025 – Essere ricoverati in ospedale non è mai bello. Figuriamoci vicino alle feste di Natale e – peggio ancora – se si è bambini o adolescenti. Eppure la vita riserva, a volte, anche queste parentesi di sofferenza. Ma alla Pediatria dell’ospedale Niguarda c’è spazio anche per qualche momento di sorriso e di leggerezza, grazie al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla collaborazione con Nickelodeon. Oggi Marshall e Skye, due eroi della famosissima Paw Patrol, hanno fatto una sorpresa speciale per i piccoli pazienti della Pediatria.  L’iniziativa ha reso una giornata ordinaria di ricovero un momento di gioia e festa per i bambini e le famiglie che trascorrono il periodo delle festività nel nostro ospedale. Ilgiorno.it

