Il professor Mariani | Gli infortuni? È cambiata l’intensità del calcio La miglior prevenzione è leggere il giornale alle panchine

Il professor Mariani spiega che l’aumento degli infortuni nel calcio deriva dall’intensità crescente del gioco e dal numero di partite. Secondo lui, la causa principale è la maggiore pressione su giocatori e staff, che porta a stanchezza e incidenti più frequenti. Ricorda anche che molte squadre cercano di prevenire i guai fisici leggendo il giornale alle panchine, per mantenere la concentrazione. Mariani invita a riflettere su come le nuove esigenze del calcio richiedano misure più attente di recupero e prevenzione.

IL PROFESSOR MARIANI A RADIO CRC: «Nel calcio moderno aumenta il rischio di infortuni, perché aumentano le partite e l’intensità. Oggi chiediamo al nostro corpo di comportarsi come una Ferrari. Non è possibile valutare lo stato fisico di un calciatore al 100%, bisognerebbe lavorare in laboratorio» Oggi a Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il professor Pierpaolo Mariani, chirurgo primario a Villa Stuart.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

