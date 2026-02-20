Il professor Mariani | Gli infortuni? È cambiata l’intensità del calcio La miglior prevenzione è leggere il giornale alle panchine

Il professor Mariani spiega che l’aumento degli infortuni nel calcio deriva dall’intensità crescente del gioco e dal numero di partite. Secondo lui, la causa principale è la maggiore pressione su giocatori e staff, che porta a stanchezza e incidenti più frequenti. Ricorda anche che molte squadre cercano di prevenire i guai fisici leggendo il giornale alle panchine, per mantenere la concentrazione. Mariani invita a riflettere su come le nuove esigenze del calcio richiedano misure più attente di recupero e prevenzione.

IL PROFESSOR MARIANI A RADIO CRC: «Nel calcio moderno aumenta il rischio di infortuni, perché aumentano le partite e l’intensità. Oggi chiediamo al nostro corpo di comportarsi come una Ferrari. Non è possibile valutare lo stato fisico di un calciatore al 100%, bisognerebbe lavorare in laboratorio» Oggi a Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il professor Pierpaolo Mariani, chirurgo primario a Villa Stuart.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il professor Mariani: “Gli infortuni? È cambiata l’intensità del calcio. La miglior prevenzione è leggere il giornale alle panchine” Leggi anche: Calcio, la proposta di Sarri: postazioni Var opposte alle panchine Leggi anche: “Prevenzione è Rivoluzione”: il professor Silvio Garattini a tu per tu con gli studenti dell’Itis Paleocapa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bollettino medico: Suat Serdar; San Valentino tra storia e leggenda, un'app per ripercorrerne le tracce; Uzbekistan, Alikulov operato al crociato sinistro: la visita del ct Fabio Cannavaro; Cannavaro in clinica dopo la delicata operazione di un calciatore dell'Uzebekistan in vista del Mondiale. Napoli, il professor Mariani conferma: distorsione al ginocchio per Di Lorenzo, torna a metà marzoGiovanni Di Lorenzo è stato visitato oggi a Roma. Il difensore e capitano del Napoli ha voluto farsi vedere dal professor Mariani a Villa Stuart per chiarire l'infortunio che gli è capitato nella ... m.tuttomercatoweb.com Sono partiti il 30 gennaio i corsi di educazione finanziaria che vedono coinvolto il professor Claudio Mariani in alcune scuole superiori rhodensi. Il progetto nasce grazie all'assessorato alla Legalità guidato da Nicola Violante. Claudio Mariani è un educ - facebook.com facebook Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Vil x.com