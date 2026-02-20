Il piccolo Edo ce l’ha fatta La rete del cuore funziona | Ora torniamo a vivere

Edoardo, il bambino di appena sei anni, ha superato un grave problema cardiaco grazie a un intervento riuscito. La rete di supporto e la cura tempestiva hanno fatto la differenza, permettendo al piccolo di tornare a respirare normalmente. La mamma Alessia, visibilmente emozionata, stringe il suo bambino tra le braccia e guarda avanti con speranza. Dopo settimane di preoccupazioni e terapie intensive, Edoardo può finalmente riprendere la sua vita. La famiglia ora sogna un futuro senza paura.

di Gaia Papi A pochi giorni dal ritorno a casa, mamma Alessia tiene tra le braccia il piccolo Edoardo e prova, lentamente, a lasciarsi alle spalle settimane difficili. Il loro è uno di quei racconti che intrecciano paura e speranza, e che parlano di una sanità capace di fare rete e di prendersi cura, con competenza e umanità. Edoardo ha poco più di due mesi e mezzo. È il primo figlio di Alessia e di Mauro, una famiglia originaria dell'Aquila ma residente e lavoratrice ad Arezzo. Proprio al San Donato, il bambino nasce. Poche ore dopo il parto, però, qualcosa non torna. Il neonato viene ricoverato in neonatologia e sottoposto ad accertamenti che confermano una grave cardiopatia congenita.