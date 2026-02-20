Il ministro sbagliato la ricostruzione la sentenza | le castronerie della Salis per attaccare il governo

Il ministro Salis ha commesso un errore nel commentare il caso Sea-Watch 3, che ha portato a una sentenza di risarcimento di 76mila euro per lo Stato. La sua dichiarazione ha attirato critiche, poiché ha frainteso le responsabilità legali coinvolte e ha alimentato polemiche politiche. La vicenda si è infittita con l’intervento giudiziario, che ha chiarito le responsabilità. La discussione si concentra ora sulle conseguenze di questa decisione e sulle future azioni del governo in materia di immigrazione.

Il caso Sea-Watch 3 continua a far discutere per il risarcimento di 76mila euro imposto dal Tribunale di Palermo allo Stato. I fatti sono quelli noti del 2019, quando a giugno la nave condotta da Carola Rackete ha speronato le motovedette della Guardia di finanza, forzando il blocco navale per sbarcare i migranti a Lampedusa. La nave venne sequestrata e a settembre, tre mesi dopo, la Ong tedesca fece opposizione alla procura di Agrigento senza però ottenere risposte. In base alla legge attuale, che riconosce il principio del silenzio-accoglimento, si è delineata la cessazione automatica del sequestro.