Melanoma | la nuova mappa immunitaria che aiuta a predire chi risponderà all’immunoterapia

Grazie alla conoscenza dell'esatta posizione delle cellule immunitarie e delle loro interazioni all'interno del melanoma, è possibile predire la risposta all'immunoterapia. Il cuore della scoperta risiede nell'analisi dettagliata di 42 biopsie pre-trattamento di pazienti con melanoma avanzato.

