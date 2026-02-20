Il male dentro l' Argentina insanguinata il no al Mondiale | Carrascosa storia di un capitano triste

Carrascosa, ex capitano argentino, ha vissuto un passato difficile legato alla dittatura di Videla. La sua presenza in campo come leader della squadra nascondeva un malessere profondo, anche per le scelte compiute durante quegli anni. La sua storia si intreccia con il dolore di un paese segnata dalla violenza e dall’ingiustizia. Ora, a distanza di anni, si cerca di fare luce sugli eventi che hanno segnato la sua vita e quella di molti altri.

Jorge Carrascosa è un uomo che, a trent'anni, ha percepito il dolore che aveva dentro e, con coraggio, lo ha combattuto e lo ha vinto. Non si trattava di una malattia fisica: il cuore, i polmoni, il fegato e tutti gli altri organi funzionavano alla perfezione. Era, piuttosto, un male dell'anima, qualcosa che lo tormentava e gli impediva di vivere la felicità. Quel male era anche, e qui sta l'impresa di Carrascosa, la ragione della sua esistenza, il suo lavoro: il calcio. Giunto a un certo punto, quando si accorse che il vaso stava per traboccare, alzò la mano e si chiamò fuori, dribblando la maledizione che lo stava consumando.🔗 Leggi su Gazzetta.it

