Il magico mondo del Circo Caroli approda a Calenzano

Il Circo Caroli arriva a Calenzano, portando una vasta gamma di spettacoli e allegria. La causa è l’organizzazione di un grande show itinerante che coinvolge artisti di diverse nazioni. La tappa si svolgerà in via Leonardo da Vinci, di fronte al distributore IP, e promette di attirare famiglie e appassionati di intrattenimento. I visitatori potranno ammirare acrobati, clown e numeri sorprendenti sotto il tendone colorato. La città si prepara a vivere una giornata di divertimento.

La città di Calenzano si prepara ad accogliere un'esplosione di colori, musica e divertimento grazie all'arrivo del Gran Varietà Circo Caroli, che porterà la sua magia in via Leonardo da Vinci, proprio di fronte al distributore IP. A partire da giovedì 26 febbraio e fino all'8 marzo, il tendone si trasformerà nel cuore pulsante dell'intrattenimento cittadino, offrendo un'esperienza pensata per stupire grandi e piccini attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente.

Dalle case famiglia al magico mondo del circo: "Per i bambini un pomeriggio di sorrisi e leggerezza"Un pomeriggio dedicato ai bambini, tra momenti di allegria e scoperta, con animali esotici e artisti di strada.

