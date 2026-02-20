Il magico mondo del Circo Caroli approda a Calenzano
Il Circo Caroli arriva a Calenzano, portando una vasta gamma di spettacoli e allegria. La causa è l’organizzazione di un grande show itinerante che coinvolge artisti di diverse nazioni. La tappa si svolgerà in via Leonardo da Vinci, di fronte al distributore IP, e promette di attirare famiglie e appassionati di intrattenimento. I visitatori potranno ammirare acrobati, clown e numeri sorprendenti sotto il tendone colorato. La città si prepara a vivere una giornata di divertimento.
L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend La città di Calenzano si prepara ad accogliere un'esplosione di colori, musica e divertimento grazie all'arrivo del Gran Varietà Circo Caroli, che porterà la sua magia in via Leonardo da Vinci, proprio di fronte al distributore IP. A partire da giovedì 26 febbraio e fino all'8 marzo, il tendone si trasformerà nel cuore pulsante dell'intrattenimento cittadino, offrendo un’esperienza pensata per stupire grandi e piccini attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dalle case famiglia al magico mondo del circo: "Per i bambini un pomeriggio di sorrisi e leggerezza"Un pomeriggio dedicato ai bambini, tra momenti di allegria e scoperta, con animali esotici e artisti di strada.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il magico mondo del Circo Caroli approda a Calenzano; Trionfa il Magico mondo della scuola Ferrari al Carnevale di Formigine; Il magico mondo di Laura; Vacanze di febbraio 2026 al Castello di Breteuil: immergiti nel magico mondo delle favole.
Il magico mondo del cinema. Meno spettatori: salviamo le saleIl grande schermo è sempre stato un’attrazione, un momento di condivisione e divertimento. Con l’avvento delle piattaforme in molti preferiscono restare a casa, pesa anche il caro biglietti. Le sale ... ilrestodelcarlino.it
Il magico mondo delle suoneriedi Lorenzo Campani - E' tutto un trillare al ritmo dei pezzi più in voga del momento. Dietro c'è un mercato colossale e un parco utenti che aumenta di ora in ora. E loro lo sanno di Lorenzo Campani - ... punto-informatico.it
' : Il Circo d'Acqua di Fulvio si trova a Lecce dove ha installato le proprie strutture presso l'Ex Foro Boario. Un'area centralissima da cui il circo mancava dal lontano 2008... #circodacquafulviomedini #circofulviom - facebook.com facebook