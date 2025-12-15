La foto con la donna nuda | cosa emerge dal passato di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco

Le recenti indagini sul delitto di Garlasco stanno portando alla luce nuovi dettagli sul passato di Andrea Sempio, coinvolto nella vicenda. Tra accertamenti scientifici e analisi documentali, gli investigatori approfondiscono anche aspetti personali e passionali dei protagonisti, contribuendo a ricostruire un quadro più completo e complesso di questa tragica vicenda.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco si stanno muovendo su più fronti, tra accertamenti scientifici, analisi dei documenti e una rilettura completa di tutto ciò che riguarda i protagonisti della vicenda. A anni di distanza dall'omicidio di Chiara Poggi, la riapertura del caso ha riportato alla luce elementi che in passato erano rimasti in secondo piano, ma che oggi vengono osservati con un'attenzione diversa dagli inquirenti della Procura di Pavia. In questa nuova fase non sono solo i reperti biologici e gli esiti delle perizie ad attirare l'attenzione degli investigatori. Si guarda anche ai comportamenti, alle relazioni e ai segnali che nel tempo sono stati lasciati, soprattutto nel mondo digitale.