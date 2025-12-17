Pensione tagliata al pilota militare la Corte dei Conti gli dà ragione | l' Inps costretta a pagare gli arretrati

La Corte dei Conti dell’Umbria ha riconosciuto il diritto di un ex tenente colonnello pilota dell’Esercito Italiano a ricevere una pensione privilegiata ordinaria di 84.000 euro, condannando l’Inps a versare gli arretrati dovuti. La sentenza conferma la legittimità del trattamento pensionistico privilegiato per i militari, smentendo eventuali tagli o riduzioni precedenti.

La Corte dei Conti dell'Umbria ha dato ragione a un ex tenente colonnello pilota dell'Esercito Italiano accertando il suo diritto a percepire una pensione privilegiata ordinaria di 84.913,17 euro lordi annui a decorrere dal 1° giugno 2015, e ha condannato l'Istituto a pagare le differenze degli.

PENSIONE PER MILITARI

