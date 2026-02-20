Il batiscafo Trieste sbarca nelle scuole ecco il tour italiano

Il batiscafo Trieste ha visitato le scuole italiane, portando un pezzo di storia in classe. Quell’8 gennaio 1960, il sommergibile italiano raggiunse le acque più profonde dell'oceano, dimostrando il valore della ricerca subacquea. Ora, gli studenti possono vedere da vicino i reperti e ascoltare le testimonianze di chi ha partecipato a quell’impresa. Il tour nelle scuole continua, coinvolgendo giovani di diverse città italiane. La prossima tappa è prevista per la fine del mese.

Sono passati ben 66 anni dall'impresa storica del batiscafo Trieste, che il 23 gennaio 1960 toccava il punto più profondo della crosta terrestre, il cosiddetto abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11mila metri negli abissi marini. Un'avventura che la città di Trieste, dove il batiscafo è stato concepito per iniziativa di Auguste e Jacques Piccard, ha idealmente rivissuto in questi mesi, attraverso la ricostruzione del modello progettata dal Comune di Trieste. Se ne parlerà sabato 21 e domenica 22 febbraio all'Eudi Show Bologna, il più importante appuntamento della subacquea in Italia e uno dei principali del settore al mondo, con decine di migliaia di visitatori che ogni anno invadono le corsie del salone espositivo.