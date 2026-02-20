I numeri della tassazione | in Italia si arriva a un miliardo circa lo 0.05% del PIL

In Italia, il fatto che la tassazione sulle successioni rappresenti solo lo 0,05% del PIL, equivale a circa un miliardo di euro, sorprende molti. Questa cifra dimostra che il peso fiscale sulle eredità è molto basso rispetto ad altri Paesi europei. Un esempio concreto è il caso delle tasse applicate alle grandi fortune, che spesso vengono considerate più leggere rispetto a quelle di altri Stati. La differenza si nota anche nelle procedure, più snelle rispetto ad altri sistemi. La situazione attira l’attenzione di chi studia le politiche fiscali.

L'Italia, spesso considerato un Paese ad alta pressione fiscale, si distingue invece per un'imposizione estremamente favorevole sulle successioni. I dati parlano chiaro: come rivelava uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'università Cattolica, nel 2022 il gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni (Isd) è stato di appena 1,043 miliardi di euro, pari allo 0,05% del Pil e allo 0,18% delle entrate totali. Una cifra irrisoria se confrontata con quella di altri Paesi europei: basti pensare che, sempre secondo lo stesso studio, in Francia nel 2021 il prelievo derivante da questa imposta ha raggiunto i 18,6 miliardi di euro, lo 0,7% del Pil, ovvero un valore quattordici volte superiore a quello italiano in proporzione alla ricchezza nazionale.

