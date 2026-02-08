La tassazione in Italia si mostra più complessa di quanto si dica. Il sistema fiscale spesso sorprende, rivelando effetti che non ci si aspetta, anche se si parla di equità e lotta all’evasione. Il prof. Zecchini analizza questa realtà, smascherando le differenze tra le parole e i fatti concreti.

Il sistema fiscale italiano non manca di rivelare inattesi effetti quando si passa dalle enunciazioni ufficiali di equità, efficienza e contrasto all’evasione alla realtà economica effettiva. Quanto più in dettaglio si analizzano gli introiti del fisco in rapporto alle norme, tanto più si nota come la distribuzione del peso della tassazione diverga da quanto ci si attenderebbe. In termini complessivi la pressione fiscale sui redditi nel 2025 è stimata in ascesa a circa il 42,7% del Pil, malgrado l’incremento dell’occupazione e delle retribuzioni, e gli alleggerimenti fiscali per i lavoratori a basso-medio reddito. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La sorprendente realtà della tassazione in Italia. L’analisi del prof. Zecchini

In questo testo si analizzano le possibili evoluzioni del nuovo ordine mondiale, considerando i cambiamenti nel comportamento delle principali potenze internazionali.

