Sport e mobilità green | il noleggio lungo termine come standard per la sostenibilità
Nel contesto attuale, dove la sostenibilità ambientale è diventata un imperativo trasversale che coinvolge ogni aspetto della vita quotidiana, anche lo sport – da sempre simbolo di dinamismo, competizione e innovazione – si è trasformato in un potente catalizzatore di pratiche virtuose, a partire dalla mobilità. Non è più un’eccezione, infatti, assistere ad atleti, squadre e organizzatori di eventi sportivi che scelgono soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale, non solo per limitare le emissioni di CO? ma anche per abbracciare un cambiamento culturale sempre più richiesto dal pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Mobilità vuol dire libertà Hai mai pensato a quanto sei in movimento ogni giorno? Dal momento in cui ti svegli fino a quando torni a casa, la tua giornata è scandita da una serie di spostamenti continui: lavoro, commissioni, tempo libero, sport... La nostra vita - facebook.com Vai su Facebook
Tg Mobilità ore 10 #tgm #viabilita #retepl #sport #cortei Vai su X
Attrezzi sportivi a noleggio e usati. La svolta green di Decathlon per i 30 anni in Italia - In futuro non compreremo più gli attrezzi sportivi, ma li noleggeremo, lasciandoli anche per altri che potranno affittarli, oppure comprarli come usato quando a noi non ... Si legge su runnersworld.com
ALD lancia JuiceMotion Green Green per noleggio elettriche - Per il Natale 2020 ALD Automotive Italia mette in campo "JuiceMotion Green Green", promozione per chi vuole entrare nel mondo ... Da ansa.it
Ald Green Longrun, il noleggio elettrico diventa illimitato - L'azienda di autonoleggio Ald ha attivato la formula Green Longrun, una soluzione "illimitata" che rende più convenienti le ... Come scrive ansa.it