Taylor Swift e Hugh Jackman hanno visto Ryan Reynolds far piangere Justin Baldoni
Una scena che sembra uscita da un film, ma che si è svolta realmente nell’aprile del 2023 nell’ appartamento di lusso di Blake Lively e Ryan Reynolds a New York. Secondo documenti legali appena resi pubblici nella battaglia giudiziaria tra l’attrice e il regista Justin Baldoni, Taylor Swift e Hugh Jackman erano presenti quando Reynolds ha affrontato duramente Baldoni, portandolo alle lacrime. I fatti risalgono al 25 aprile 2023, quando Baldoni si era recato al penthouse di Manhattan della coppia per quello che doveva essere un incontro di lavoro sul film It Ends With Us, pellicola che lo vedeva nel doppio ruolo di regista e coprotagonista al fianco di Lively. 🔗 Leggi su Cultweb.it
