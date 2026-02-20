Ho provato le nuove app per fare amicizia sempre più in voga e vi racconto com' è andata

Ho testato le nuove app per fare amicizia, che stanno spopolando tra i giovani. In una città come Roma, un terzo delle abitazioni ospita solo una persona, spesso senza amici nei dintorni. Con queste app, gli utenti cercano di abbattere la solitudine e conoscere nuove persone facilmente. Ho incontrato alcuni ragazzi che le usano per trovare compagni di uscita o semplici conversazioni. La domanda è: quanto sono efficaci nel creare legami duraturi? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane.

In una città come Roma un terzo delle case è abitato da una persona sola. Certo, molti sono anziani, ma ci sono anche persone più giovani. Che, in certe fasi della vita, rischiano di ritrovarsi al sabato con la giornata libera e nessuno da chiamare. Succede intorno ai trent’anni, in particolare, quando sei rimasto single, per scelta o per destino, e le tue giornate si sono disallineate da quelle dei tuoi amici, tra matrimoni e figli. Ma non solo: accade anche a giovanissimi, persi nel contesto dispersivo post-universitario, o a chi, ormai adulto, è reduce da divorzi o traslochi professionali. Come se ne esce, allora? Beh, uscendo di casa.🔗 Leggi su Today.it

