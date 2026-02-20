Ho provato le nuove app per fare amicizia sempre più in voga e vi racconto com' è andata
Ho testato le nuove app per fare amicizia, che stanno spopolando tra i giovani. In una città come Roma, un terzo delle abitazioni ospita solo una persona, spesso senza amici nei dintorni. Con queste app, gli utenti cercano di abbattere la solitudine e conoscere nuove persone facilmente. Ho incontrato alcuni ragazzi che le usano per trovare compagni di uscita o semplici conversazioni. La domanda è: quanto sono efficaci nel creare legami duraturi? La risposta si scoprirà nelle prossime settimane.
In una città come Roma un terzo delle case è abitato da una persona sola. Certo, molti sono anziani, ma ci sono anche persone più giovani. Che, in certe fasi della vita, rischiano di ritrovarsi al sabato con la giornata libera e nessuno da chiamare. Succede intorno ai trent’anni, in particolare, quando sei rimasto single, per scelta o per destino, e le tue giornate si sono disallineate da quelle dei tuoi amici, tra matrimoni e figli. Ma non solo: accade anche a giovanissimi, persi nel contesto dispersivo post-universitario, o a chi, ormai adulto, è reduce da divorzi o traslochi professionali. Come se ne esce, allora? Beh, uscendo di casa.🔗 Leggi su Today.it
Ho provato l'app che fa eccitare le donne (e vi dico cosa ho capito)Ho provato un’app che promette di far eccitare le donne e voglio raccontarvi cosa ho scoperto.
“Vi renderete conto che ho un po’ di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo”: così Antonella ClericiLa conduttrice Antonella Clerici ha spiegato di avere un problema al diaframma da molto tempo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ho provato le nuove app per fare amicizia (sempre più in voga) e vi racconto com'è andata; Gisèle Pelicot, violentata per dieci anni da 50 uomini: Perché ho mostrato foto e video al mondo. Ora ho un nuovo compagno e sono felice; Verstappen invita la FIA a ripensare i sistemi di batterie in F1; Battlefield 6: abbiamo provato la nuova mappa e respirato il gas VL-7!.
Ho provato la nuova FIAT 500 Hybrid: il ritorno del termico a Mirafiori ha davvero senso? Prezzi e come vaHo guidato la nuova FIAT 500 Hybrid 2026: il design della versione elettrica incontra finalmente il motore benzina 1.0 FireFly. Ecco la prova completa su strada, i consumi reali, le novità degli inter ... msn.com
A Max Verstappen le nuove auto della Formula 1 non piacciono per nienteLe modifiche del regolamento costringono i piloti a guidare in maniera molto tattica, mentre lui preferisce «andare a tutto gas» ... ilpost.it
Quando due anni fa ho provato ad acquistare l'Inter, mi è stato chiesto quali giocatori avrei comprato. Ho detto che molte stelle affermate sono sopravvalutate e che nuove stelle si potevano trovare, ad esempio, in Scandinavia. La scorsa notte mi ha dato ragio x.com
“Alla fine mi sentivo abbastanza bene, abbiamo provato cose nuove sulla moto. Sono felice perché soprattutto all'interno del box c'è una buona atmosfera, tutti stanno lavorando sodo e spero che tutto proceda così" - facebook.com facebook