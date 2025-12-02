A Luino controlli e vetture sequestrate In tre guidavano senza avere la patente
Luino (Varese) - Sono dati che parlano da soli e raccontano l’intensità del lavoro svolto sulle strade di Luino nelle ultime settimane. Il Comando di Polizia Locale ha concluso una nuova serie di controlli notturni nei weekend, un dispiegamento di uomini e mezzi pensato per fermare chi ancora si ostina a mettersi al volante dopo aver bevuto o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei Servizi di monitoraggio aree a rischio del DEL Territorio, i progetti S.M.A.R.T. promossi da Regione Lombardia, sono stati fermati 110 veicoli. Sessantadue conducenti sono stati sottoposti alla prova dell’alcol, con un solo caso di positività: un risultato che non arriva per caso, ma che sembra essere il frutto concreto della campagna di prevenzione e dell’intensificazione dei controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
