Carlo Conti condurrà Sanremo 2026, evento che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, con ospiti e co-conduttori. La scelta di mettere tutti in piedi durante le serate mira a creare un’atmosfera più informale e dinamica. Sono stati annunciati alcuni nomi di artisti e personaggi che saliranno sul palco, mentre altri ancora devono essere svelati. La produzione ha già iniziato a lavorare sulla scaletta, pronto a sorprendere il pubblico con momenti speciali. La lista degli ospiti sarà aggiornata nelle prossime settimane.

Carlo Conti – © Salvo La Fata per mediaMai Tra ospiti e co-conduttori, solo ‘posti in piedi’ al Teatro Ariston per le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Carlo Conti e Laura Pausini accoglieranno sul palco un ricco parterre di personaggi a fare da contorno alla gara canterina. Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani, guiderà la gara tra le Nuove Proposte, prevista nella seconda e terza serata. Ecco, sera per sera, chi ci sarà (articolo in aggiornamento). Ospiti prima serata Sanremo 2026 (martedì 24 febbraio). Can Yaman. Tiziano Ferro. Gaia (Piazza Colombo). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, tutti gli ospiti serata per serata

Pooh ospiti a Sanremo 2026 per la serata finaleI Pooh torneranno a esibirsi a Sanremo il 28 febbraio 2026, giorno della finale.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026, le giurie e come si vota serata per serataIl regolamento del Festival di Sanremo 2026, le modalità di voto e le giurie sono fondamentali per comprendere l’andamento della manifestazione.

SANREMO 2026: OSPITI CONFERMATI E ATTESI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.