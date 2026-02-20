Grillo l’indifferente Verso l' astensione al referendum

Beppe Grillo ha deciso di non partecipare al referendum, rifiutando di schierarsi con politici e magistrati. La sua scelta nasce dalla frustrazione verso le istituzioni italiane, che considera lontane dai bisogni dei cittadini. Recentemente, ha parlato di come i suoi interessi si orientano verso la Cina e le centrali energetiche, lasciando intendere che preferisce seguire progetti personali piuttosto che coinvolgersi in questioni politiche. La sua posizione sembra rafforzare l’idea di una crescente disaffezione verso il sistema. Ora si prepara a una campagna di astensione che potrebbe influenzare il risultato.

Né con i politici né con i magistrati. Il fondatore del M5s non intende votare al referendum sulla giustizia Mattarella non è Gratteri. Appunti per i sostenitori del No al referendum Né con i politici né con i magistrati. La strada è quella dell’astensione. “Beppe mi racconta del suo interesse per la Cina e per le centrali energetiche circolari. Il referendum non lo appassiona”. Gramsci l’avrebbe odiato: Grillo l’indifferente. “Beppe ha tante idee, studia l’Intelligenza artificiale, al referendum è poco interessato”, dice il suo avvocato e costituzionalista Giulio Enea Vigevani che invece è nel comitato del No.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

