Gli innamorati di Goldoni al Teatro Quirino

Roberto Valerio ha diretto la messa in scena di “Gli Innamorati” al Teatro Quirino, portando in scena un nuovo adattamento del celebre testo di Carlo Goldoni. La rappresentazione coinvolge gli attori Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani e Loredana Giordano, che interpretano i personaggi principali. Valerio ha deciso di aggiornare il classico, inserendo dettagli contemporanei per rendere più vivo il dramma. La rappresentazione si svolge nella storica sala romana, attirando un pubblico vario e curioso. La replica successiva è prevista per questa sera alle 21.

Gli Innamorati è una storia d'amore universale, sfaccettata e attualissima, i cui protagonisti sono più vicini alla nostra contemporaneità di quanto si possa pensare. Un amore dietro al quale si celano contraddizioni e tensioni, così come contraddittori sono i personaggi, alcuni caratterizzati da personalità razionali e "borghesi", altri più istintivi e impulsivi, contrapposti nei loro atteggiamenti e nel loro modo di affrontare la vita.