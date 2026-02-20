Giustizia a rischio | Bindi denuncia un’ingerenza politica

Rosy Bindi ha denunciato un’ingerenza politica nel dibattito sulla riforma della giustizia, causata dai modi con cui il governo sta portando avanti il referendum. L’ex ministra ha evidenziato che le procedure adottate rischiano di compromettere l’indipendenza dei magistrati e di rafforzare il controllo politico sulla giustizia. La sua preoccupazione si basa sulla presenza di interventi che, secondo lei, potrebbero indebolire il sistema giudiziario e favorire un clima di pressione. La questione rimane aperta e suscita forti proteste tra gli avvocati e i giudici.

Referendum sulla Giustizia: Bindi Lancia l'Allarme, a Rischio l'Indipendenza della Magistratura. L'ex ministra Rosy Bindi ha espresso seria preoccupazione per le modalità con cui il governo sta affrontando la riforma della giustizia, avvertendo del rischio di una compressione dell'indipendenza della magistratura e di una possibile deriva autoritaria. La sua presa di posizione, rilasciata il 20 febbraio 2026, giunge in un momento cruciale del dibattito sulla riforma e solleva interrogativi sull'equilibrio dei poteri nello Stato. Bindi teme che l'attuale approccio possa sfociare in una "dittatura della maggioranza", ignorando il ruolo e le istanze del potere giudiziario. Argomenti discussi: Giustizia, Josi risponde a Palmerini: D'accordo con sorteggio: mi fido di chi supera un concorso a differenza dei parlamentari; Da Gratteri a Ranucci e Rosy Bindi: ecco chi voterà no al referendum; Il fronte del no: Riforma pericolosa. Stravolto l'equilibrio. Bindi: Ignorato il Colle, si rischia la dittatura della maggioranza. L'ex ministra tra i dirigenti del comitato per il no: La premier continua a utilizzare parole irrispettose sulle toghe. Riforma della Giustizia, Rosy Bindi: Nessun vantaggio per i cittadini. Questa riforma, che viene chiamata riforma della Giustizia, non riforma la Giustizia perché nessun vantaggio verrà ai cittadini: non c'è l'aumento del personale, non c'è l'intervento sui processi. Giustizia, Josi risponde a Travaglio: "Rischio di trasformare PM in avvocato dell'accusa è forte, ma bisogna provare"