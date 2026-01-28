Perché riformare la giustizia oggi | dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica fascista alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale del giudice

La riforma della giustizia torna al centro del dibattito. Oggi si parla di come la separazione delle carriere e l’indipendenza dei giudici possano rispondere ai problemi di ingerenza politica e alle sfide di un sistema che deve garantire più terzietà. La storia insegna che la Costituzione italiana è nata proprio per mettere un freno alle influenze esterne, ma ora si riflette su come rafforzare questa tutela, anche contro le pressioni psicologiche e i nuovi squilibri di potere. La questione non riguarda solo le leggi, ma anche

Perché riformare la giustizia oggi: dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale del giudice Parte prima Per comprendere davvero il senso della riforma costituzionale della giustizia oggi in discussione, è necessario partire da una premessa storica spesso evocata, ma raramente analizzata fino in fondo, rappresentata dalla circostanza che la Costituzione repubblicana Italiana non nasce come un modello astratto di equilibrio dei poteri, bensì come risposta a un trauma concreto costituto dall’esperienza negativa del regime fascista che aveva piegato la giustizia al potere politico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

