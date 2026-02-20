Giotto rinasce | 4 anni e 7 milioni per ridare splendore al Campanile
Il restauro del Campanile di Giotto è stato deciso dopo che le sue pietre si sono danneggiate a causa dell’umidità e del tempo. I lavori dureranno quattro anni e coinvolgeranno un investimento di 7 milioni di euro. Durante il progetto, si utilizzeranno tecniche innovative per preservare l’aspetto originale dell’edificio e migliorare la stabilità. La riqualificazione mira a restituire all’iconico monumento il suo antico splendore, pronto ad accogliere visitatori e turisti.
Il Campanile di Giotto si prepara al restauro del secolo: quattro anni di lavori per un’icona di Firenze. Il Campanile di Giotto, simbolo incontrastato di Firenze e parte del complesso della cattedrale di Santa Maria del Fiore, sarà sottoposto a un restauro integrale a partire dal 9 marzo. L’intervento, previsto per durare circa quattro anni e finanziato interamente dall’Opera di Santa Maria del Fiore con 7 milioni di euro, si rende necessario per contrastare il degrado delle superfici esterne del monumento, minacciato dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento. Una sfida senza precedenti per la conservazione del patrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu
