giampiero calabresi torna in consiglio comunale

Giampiero Calabresi rientra in consiglio comunale di Spoleto dopo aver lasciato il ruolo di assessore allo sviluppo economico durante la giunta Brunini. La sua nomina arriva in seguito a una riunione del partito locale, che ha deciso di inserirlo nuovamente tra i consiglieri. Calabresi aveva già ricoperto questa carica in passato, contribuendo a diversi progetti di rilancio economico della città. La sua presenza si aggiunge alle recenti nomine dei nuovi membri dell’assemblea comunale. La riunione si è svolta ieri mattina nell’aula consiliare.

SPOLETO – È ufficiale, l’ex assessore allo sviluppo economico della giunta Brunini torna in consiglio comunale. L’atto di surroga è stato votato all’unanimità dai 22 consiglieri comunali che a vario titolo, nella seduta di ieri, hanno dato il benvenuto o forse meglio il ben tornato a Giampiero Calabresi. Sì, perché Calabresi dopo aver fatto parte della giunta del primo Brunini è stato anche Consigliere comunale durante l’amministrazione Benedetti. Ieri non era in aula e si attende il suo ritorno dal Brasile dove sarebbe in vacanza. Nuova composizione quindi del gruppo consiliare del Partito Democratico con il nuovo consigliere che entra in sostituzione di Maria Rita Palazzi, ringraziata durante il consiglio comunale dal capogruppo dei Dem Guerrino Fioretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

