Getafe-Siviglia domenica 22 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Azulones meritano fiducia

Il Getafe ha cambiato rotta dopo due vittorie decisive, che hanno ridato fiducia alla squadra. La causa di questa svolta è stata la determinazione del tecnico Bordalas, che ha saputo motivare i giocatori e migliorare la compattezza del gruppo. La squadra ora affronta la sfida contro il Siviglia con più convinzione, cercando di consolidare il momento positivo. La partita si avvicina e gli Azulones puntano a ottenere un risultato importante.

Fino a poche settimane fa la situazione del Getafe era molto complessa e si stavano addensando nubi pericolose intorno al gruppo di Bordalas: evidentemente però questo allenatore ha 7 vite perchè con due vittorie inattese e fondamentali, è riuscito a cambiare totalmente la dinamica che stava vivendo. In due giornate, infatti, ha battuto prima l’Alaves. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Getafe-Siviglia (domenica 22 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Andalusi ospiti al ColiseumIl match tra Getafe e Siviglia di domenica 22 febbraio 2026 alle 14:00 si preannuncia ricco di tensione.

