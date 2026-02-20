Getafe-Siviglia domenica 22 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Andalusi ospiti al Coliseum
Il match tra Getafe e Siviglia di domenica 22 febbraio 2026 alle 14:00 si preannuncia ricco di tensione. Il Getafe ha vissuto momenti difficili fino a poche settimane fa, con il rischio di una crisi profonda. Tuttavia, grazie a due vittorie inaspettate, la squadra di Bordalas ha invertito la rotta e ora si presenta più sicura. I biancocelesti cercano continuità davanti al pubblico di casa, mentre gli andalusi puntano a consolidare la loro posizione in classifica.
Fino a poche settimane fa la situazione del Getafe era molto complessa e si stavano addensando nubi pericolose intorno al gruppo di Bordalas: evidentemente però questo allenatore ha 7 vite perchè con due vittorie inattese e fondamentali, è riuscito a cambiare totalmente la dinamica che stava vivendo. In due giornate, infatti, ha battuto prima l’Alaves. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
