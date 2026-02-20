Germanedo degrado ovunque | Subito controlli seri e tolleranza zero sul modello Pescate

A Germanedo, il degrado si diffonde ovunque e preoccupa residenti e commercianti. La zona del Parco V Alpini e le aree vicine al Villaggio sono ormai invase da rifiuti e atti di vandalismo. Molti chiedono interventi immediati e più severi, proponendo un modello di controlli più stringenti come quello adottato a Pescate. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, rendendo indispensabile un intervento deciso delle autorità locali.

“Quello che sta accadendo al Parco V Alpini e nelle aree attorno al Villaggio di Germanedo è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione ha completamente perso il controllo del territorio”. Così Carlo Piazza, candidato sindaco per Lega e Forza Italia a Lecco, interviene dopo le segnalazioni di residenti e commercianti esasperati per le notti di vandalismi, schiamazzi e degrado nella zona del Parco V Alpini. “Bottiglie rotte, lattine, rifiuti ovunque, urina sotto i portici e nei giardini pubblici. Non si tratta di episodi isolati ma di una situazione che si ripete da mesi, soprattutto dal mercoledì al fine settimana.🔗 Leggi su Leccotoday.it Monopattini a Parma, Ubaldi: “Controlli seri o sospendere il servizio”A Parma, la possibilità di sospendere il servizio di monopattini in sharing è al centro di un'interrogazione di Maria Federica Ubaldi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Germanedo, degrado ovunque: Subito controlli seri e tolleranza zero, sul modello Pescate.