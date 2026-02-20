Gemini 3.1 pro migliora ragionamento e risoluzione dei problemi
Google ha svelato in anteprima Gemini 3.1 Pro, un aggiornamento pensato per potenziare il ragionamento e le capacità di risoluzione dei problemi. La novità si distingue per l’introduzione di funzioni avanzate che migliorano la comprensione di situazioni complesse e la capacità di trovare soluzioni rapide. L’azienda ha lavorato a stretto contatto con esperti di intelligenza artificiale per perfezionare queste caratteristiche. La presentazione ufficiale si terrà nei prossimi mesi, lasciando intuire le nuove potenzialità di questa versione.
gemini 3.1 pro in anteprima rappresenta l’ultimo aggiornamento di casa Google, concepito per elevare le capacità di ragionamento e la risoluzione di problemi complessi. l’aggiornamento viene rilasciato in anteprima e si rivolge a un pubblico diversificato, includendo consumatori, sviluppatori e clienti aziendali. resta confermato che non è stata fornita una data di disponibilità generale, ma l’azienda indica che l’arrivo sarà imminente. gemini 3.1 pro in anteprima: prestazioni potenziate. in questa fase iniziale, gemini 3.1 pro integra miglioramenti nel ragionamento e offrirà una base più avanzata per la risoluzione di sfide complesse. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
