Google Gemini 3.1 Pro | nuova AI per risolvere problemi complessi prestazioni raddoppiate nei test di ragionamento

Google ha presentato Gemini 3.1 Pro, una nuova intelligenza artificiale progettata per affrontare problemi complessi. La causa è l’esigenza di migliorare le capacità di analisi e risoluzione di questioni complicate. Rispetto alle versioni precedenti, questa AI mostra un raddoppio delle prestazioni nei test di ragionamento, grazie a un algoritmo più avanzato. La società mira a offrire uno strumento più potente per settori come la ricerca scientifica e l’industria, aprendo nuove possibilità di applicazione. La presentazione si è svolta in un evento dedicato a sviluppatori e ricercatori.

Gemini 3.1 Pro: Google alza la sfida sull'intelligenza artificiale con un nuovo modello di ragionamento. L'intelligenza artificiale di Google, Gemini 3.1 Pro, è ora disponibile. Il nuovo modello promette un salto di qualità nella capacità di ragionamento delle macchine, aprendo nuove prospettive per sviluppatori, imprese e utenti. Il rilascio, avvenuto il 19 febbraio 2026, segna un punto di svolta nella corsa all'AI, dove la capacità di risolvere problemi complessi è diventata più importante della velocità di risposta. Un nuovo approccio al ragionamento artificiale. La corsa all'intelligenza artificiale si concentra sempre più sulla capacità di affrontare sfide complesse.