Il figlio di Galliani | Bartesaghi? Calciatore seguito anche in Premier mi auguro che…

In vista della Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha intervistato Gianluca Galliani, figlio di Adriano. Durante l'intervista, sono stati toccati vari argomenti, tra cui il giovane calciatore Bartesaghi, che ha attirato l'attenzione anche della Premier League. Ecco le sue dichiarazioni e le aspettative sul futuro del talento.

© Pianetamilan.it - Il figlio di Galliani: “Bartesaghi? Calciatore seguito anche in Premier, mi auguro che…” In occasione della sfida in Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha voluto intervistare Gianluca Galliani, figlio di Adriano: le parole su Bartesaghi e non solo. Pianetamilan.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 3 gol in 3 partite del Mondiale per Morata - Allegri, due anni fa a SkyCalcioClub ne parlava così Gianluca Galliani: "Bartesaghi seguito anche in Premier, Fullkrug sarà nuovo bomber del Milan" - La prossima sfida del Milan mette sul percorso dei rossoneri il Napoli campione di Italia, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana che si ... milannews.it G.Galliani: “Bartesaghi ha proposte anche in Premier League” - Gianluca Galliani è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss in cui ha parlato del calciomercato del Milan L'articolo G. msn.com #MILAN IN VOLO PER RIYADH! #Allegri ha scelto i convocati per la Supercoppa Italiana. Obiettivo: primo trofeo stagionale! LE SORPRESE: Oltre a #Modric e #Rabiot, spiccano #DeWinter, #Pavlovic e, incredibilmente, il figlio di #Ibrahimovic tra gli attac - facebook.com facebook Galliani Jr e Zampacorta: “Ecco quali sono i problemi della Juventus“ A Sportitaliamercato Gianluca Galliani e Dino Zampacorta analizzano la situazione in casa bianconera, evidenziando quali possano essere le carenze in campo e fuori #sportitalia #juventu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.