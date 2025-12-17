Il figlio di Galliani | Bartesaghi? Calciatore seguito anche in Premier mi auguro che…

In vista della Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha intervistato Gianluca Galliani, figlio di Adriano. Durante l'intervista, sono stati toccati vari argomenti, tra cui il giovane calciatore Bartesaghi, che ha attirato l'attenzione anche della Premier League. Ecco le sue dichiarazioni e le aspettative sul futuro del talento.

In occasione della sfida in Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha voluto intervistare Gianluca Galliani, figlio di Adriano: le parole su Bartesaghi e non solo. Pianetamilan.it

Gianluca Galliani: "Bartesaghi seguito anche in Premier, Fullkrug sarà nuovo bomber del Milan" - La prossima sfida del Milan mette sul percorso dei rossoneri il Napoli campione di Italia, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana che si ... milannews.it

G.Galliani: “Bartesaghi ha proposte anche in Premier League” - Gianluca Galliani è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss in cui ha parlato del calciomercato del Milan L'articolo G. msn.com

