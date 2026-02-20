Fuga di cervelli e ' nonni con la valigia' la Capitanata e il Mezzogiorno si svuotano | Fenomeno preoccupante

La Capitanata e il Mezzogiorno registrano un rapido spopolamento, con molti giovani e anziani che lasciano le loro case. La causa principale sono le poche opportunità di lavoro e i servizi limitati nelle aree rurali e nei piccoli centri. Questo fenomeno, chiamato anche “fuga di cervelli” e “nonni con la valigia”, porta alla chiusura di negozi e scuole, lasciando interi quartieri vuoti. La situazione si aggrava con il passare degli anni.

Giovani e anziani abbandonano il Sud e in modo particolare la Capitanata con un continuo spopolamento dei nostri centri urbani piccoli e grandi. E' l'analisi di Svimez (associazione no-profit che studia l'economia del Mezzogiorno per promuovere programmi di sviluppo industriale) nel corso di un convegno a Roma. È quanto denuncia Assoturismo Foggia ricordando che Mezzogiorno continua a perdere giovani competenze qualificate, con una mobilità sempre più anticipata già al momento dell'iscrizione all'Università, che riduce strutturalmente le possibilità di rientro. Anche i 'nonni con la valigia', conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al Centro-Nord.