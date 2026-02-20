Frontalieri Crosio attacca Fontana e Sertori | Tassa sulla salute è un fallimento

Crosio critica duramente Fontana e Sertori, accusandoli di aver fallito nel gestire la tassa sulla salute. La sua denuncia riguarda le ripercussioni sui frontalieri, che devono affrontare costi crescenti senza risposte chiare. Crosio invita le autorità a riconoscere l'insuccesso della misura e a cambiare rotta. La discussione si concentra sull’impatto reale sulle persone che vivono e lavorano tra Italia e Svizzera. La polemica si accende dopo le ultime proteste dei lavoratori.

"È tempo che il Governatore Fontana e l'Assessore Sertori abbiano l'onestà intellettuale di alzare bandiera bianca. A questo proposito, la Regione Piemonte, contrariamente alla Lombardia, ha dichiarato che non intende applicare la 'tassa sulla salute', evidenziando molto chiaramente lo stato confusionale del nostro Paese sul tema. La cosiddetta 'Tassa sulla salute' non solo non ha risolto alcun problema, ma si è rivelata un boomerang diplomatico che sta avvelenando i rapporti tra il nostro Paese e la Confederazione Elvetica, aggiungendosi alle recenti discriminazioni fiscali sui macchinari svizzeri e ai rapporti già dolorosamente provati dalla tragedia di Crans-Montana". Argomenti discussi: Patto per il Nord: Fontana e l'assessore Sertori alzino bandiera bianca. La tassa sulla salute è un fallimento che mina i rapporti con la Svizzera.