Tassa sulla salute per i frontalieri il Canton Ticino attacca | Tagliare i ristorni

Il Canton Ticino si oppone alla tassa sulla salute per i frontalieri. Il governo cantonale chiede di tagliare i ristorni e critica l’imposta, che costringerà molti lavoratori a pagare tra il 3 e il 6% del netto. La questione si fa sempre più calda mentre si avvicina l’entrata in vigore della misura.

Como, 1 febbraio 2026 – Ristorni in pericolo? C’è un nuovo risvolto nella vicenda già sufficientemente spinosa della cosiddetta tassa sulla salute, ovvero l’imposta introdotta a fine dell’anno per cui i lavoratori frontalieri saranno costretti a pagare un contributo fra il 3 e il 6% del loro stipendio netto come “compartecipazione al sistema sanitario nazionale”. Ebbene, al di là delle polemiche che il varo di questa tassa ha comportato, in Canton Ticino c’è chi pensa di cogliere la palla al balzo, attaccando il meccanismo dei ristorni. Ovvero i contributi versati dai Cantoni ai territori di confine come “risarcimento” per il mancato pagamento delle tasse in Italia da parte dei lavoratori impegnati oltre frontiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel Canton Ticino, recenti modifiche fiscali interessano i frontalieri, in particolare quelli dei nuovi Comuni.

