Frederic Vasseur getta acqua sul fuoco | Non conosciamo la quantità di benzina e la mappatura degli altri

Frederic Vasseur spiega che al momento non ci sono dati certi sulla quantità di benzina e sulla mappatura delle altre vetture. La squadra Ferrari ha concluso i test pre-stagionali con segnali positivi, ma resta cauta sulle reali prestazioni delle concorrenti. Vasseur sottolinea l’importanza di analizzare attentamente le nuove tecnologie introdotte. La squadra si prepara ora alle prime gare ufficiali, consapevole delle incognite che ancora circondano il progetto.

Dopo un inverno carico di attese e discussioni, i test pre-stagionali di F1 consegnano una Ferrari complessivamente soddisfatta. Il miglior tempo assoluto, firmato da Charles Leclerc nell’ultima giornata, rappresenta solo una parte del quadro: ciò che a Maranello viene valutato con maggiore attenzione è la solidità mostrata dalla vettura, capace di affrontare l’intera settimana con pochi intoppi e rispettando quasi sempre il programma di lavoro previsto. Sul piano tecnico, la Rossa non è passata inosservata. Soluzioni come il flap posizionato dietro il terminale di scarico e la particolare ala posteriore, capace di ribaltarsi, hanno attirato l’attenzione del paddock e lasciato intendere come il progetto sia stato affrontato con creatività e coraggio.🔗 Leggi su Oasport.it

