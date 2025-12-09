Formazioni statistiche e anticipazioni con Kylian Mbappe un grosso dubbio di forma fisica

2025-12-09 14:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima di Real Madrid-Man City. L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha un disperato bisogno di una vittoria contro il Manchester City domani – ma potrebbe doverlo raggiungere senza Kylian Mbappe. Secondo quanto riportato questa mattina in Spagna, l’attaccante del Real, che ha segnato 25 gol in 21 partite con la maglia del Real in questa stagione, è in grave dubbio a causa di un problema non specificato alla gamba sinistra. Sarebbe un duro colpo per Alonso se il capitano francese perdesse la pressione che aumenta sull’allenatore del Real dopo una serie di due vittorie in sette partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com