Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Kaya Cambia Vita!
Scopri come le prossime puntate di Forbidden Fruit tra dimissioni, agguati e nuove alleanze sconvolgeranno le vite di Kaya,?ahika e Halit. Emozioni forti garantite. Kaya, turbato dalla relazione nascente fra sua sorella?ahika e Halit, decide di lasciare la carica di capo dell’azienda Argun e di ritornare alla sua vecchia professione: studioso di leggi. Così abbandona la poltrona al vertice e annuncia le sue dimissioni, giustificando la scelta con il desiderio di allontanarsi da un ambiente che si è ormai guastato. Halit, pur concedendo a Kaya la porta sempre aperta in azienda, assiste alla nascita di una nuova realtà: l’ex dirigente apre un proprio studio notarile, dove assume Caner ed Emir come assistenti, regalando loro una seconda opportunità, anche se carente di esperienza. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
