Follia a Caserta 34enne si fa ricoverare nella giornata dell' arresto e picchia i medici

A Caserta, un uomo di 34 anni ha causato scompiglio durante un tentativo di evasione dall’ospedale, finendo per essere arrestato. Dopo aver scappato dalla struttura, il 34enne ha aggredito i medici che cercavano di calmarlo, provocando lesioni a due di loro. Poco dopo, si è fatto ricoverare volontariamente, ma ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. La polizia ha intercettato e fermato l’uomo poco dopo, mentre cercava di allontanarsi a piedi. La vicenda ha attirato l’attenzione degli altri pazienti presenti nel nosocomio.

Un arresto a Caserta per evasione domiciliare, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni ai danni di personale sanitario: un uomo di 34 anni, originario di Maddaloni, è stato fermato dopo aver tentato la fuga dall'ospedale di Marcianise, dove era stato trasportato per un presunto tentativo di suicidio. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, misura disposta a seguito di precedenti reati contro il patrimonio commessi lo scorso anno nel napoletano. Nella giornata dell'arresto, il soggetto ha dichiarato di aver ingerito un numero cospicuo di pastiglie, sostenendo di aver tentato il suicidio.