Fiorello prendendosela con la reazione di Andrea Pucci ha peccato di ineleganza e permalosità

Fiorello si è scaldato e ha risposto duramente alla reazione di Andrea Pucci, che si è sentito preso in giro dall’imitazione del comico siciliano. La discussione è nata dopo una gag durante uno spettacolo, quando Pucci ha mostrato scontento sui social. Fiorello, invece di lasciar perdere, ha deciso di ribattere, suscitando polemiche tra gli spettatori. La scena si è fatta tesa e ha attirato l’attenzione di molti fan dei due artisti.

Poi è arrivato il caso di Andrea Pucci, e Fiorello lo ha giustamente cavalcato con un'imitazione che però Pucci non ha gradito, come ha riferito a Striscia la Notizia. Da qui la reazione piccata e un filino esagerata di Fiorello che si è divertito a sparare sulla croce rossa accusando Pucci di non avere un buon ufficio stampa e di essere troppo permaloso per essere uno «pseudo comico». Peccato, però, che anche lo stesso Fiorello sia notoriamente permaloso considerando che, per colpa di una battuta di Tiziano Ferro, Rosario disertò una serata del Sanremo 2020 dando vita a un caso diplomatico che richiese addirittura l'intervento di Amadeus per voltare pagina.