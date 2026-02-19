Andrea Pucci attacca Fiorello dopo il Tapiro di Striscia | Ha coronato la sua carriera

Durante la consegna del Tapiro d'oro a Striscia la Notizia, Andrea Pucci lancia una frecciata a Fiorello e riaccende la polemica dopo quelle nate dall'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Scoppia una nuova polemica attorno ad Andrea Pucci, che durante la consegna del Tapiro d'oro a Striscia la Notizia ha criticato apertamente Fiorello dopo l'imitazione andata in onda durante La Pennicanza, programma radiofonico su Rai Radio 2. Il comico, spesso associato a uno stile politicamente scorretto, ha reagito con fastidio alla presa in giro dello showman siciliano. Il Tapiro d'oro a Andrea Pucci dopo il caso Sanremo Nella puntata di stasera 19 febbraio del programma ideato da Antonio Ricci, Valerio Staffelli consegnerà l'ironico premio che da decenni Striscia assegna ai personaggi al centro delle polemiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Pucci contro Fiorello dopo il Tapiro: ‘Ha coronato la carriera imitandomi’Andrea Pucci si scaglia contro Fiorello dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia.

Pucci si becca il Tapiro da Striscia. Spara a zero su Fiorello: "Hai coronato la tua carriera..."Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro di Striscia dopo aver attaccato Fiorello sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fiorello travolge Pucci. La battuta (pesantissima) sul nome non da maschio; ?Sanremo 2026, ?Fiorello: Andrea Pucci è un boyscout rispetto a TonyPitony, lui è la vera mina vagante; Striscia la Notizia, Andrea Pucci riceve il Tapiro d’Oro. Frecciata velenosa a Fiorello; Andrea Pucci, sfogo dopo il Tapiro di Striscia: La mia comicità è diventata di estrema destra. Fiorello? Goditi un po' di più la vita...

Andrea Pucci attacca Fiorello: Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…Dopo la rinuncia a Sanremo 2026, il comico commenta: La mia comicità è diventata di estrema destra e non risparmia Fiorello ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci attacca Fiorello dopo il Tapiro di Striscia: Ha coronato la sua carrieraDurante la consegna del Tapiro d'oro a Striscia la Notizia, Andrea Pucci lancia una frecciata a Fiorello e riaccende la polemica dopo quelle nate dall'annuncio della sua partecipazione al Festival di ... movieplayer.it

Andrea Pucci si sfoga dopo il Tapiro di Striscia e ne ha per tutti... facebook

Il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche. A commentare la scelta, a #dimartedi, sono stati Luca e Paolo. x.com