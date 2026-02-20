Fine febbraio critico per i viaggiatori | stop a voli e treni

A fine febbraio, molti viaggiatori affrontano disagi a causa degli scioperi nel settore dei trasporti. Il motivo è il ritorno delle proteste dopo la pausa olimpica, con uno sciopero dei dipendenti delle compagnie aeree che blocca decine di voli previsti. Poco dopo, anche i treni si fermano, lasciando a terra centinaia di passeggeri in diverse stazioni italiane. Le proteste sono state annunciate per protestare contro le condizioni di lavoro e le nuove politiche aziendali. Molti si trovano a dover cambiare i propri piani di viaggio.

Dopo lo stop per i Giochi Olimpici, si torna a protestare per il rinnovo dei contratti e la sicurezza. Weekend difficile per chi si sposta Dopo la "tregua olimpica", tornano gli scioperi: si parte con quello del settore aereo e, a seguire, quello dei treni. Alla base dello sciopero, proclamato da Cub trasporti, Sgb, Usb lavoro privato, c'è il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma anche il miglioramento della sicurezza sul lavoro. Come stabilito dall'autorità, sebbene tutti i treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni, è comunque prevista una fascia di garanzia per i treni a lunga percorrenza.