Pericolo nei cieli stop ai voli! L’avviso ai viaggiatori | Evitate di farlo è pericoloso

L’Unione Europea ha emesso una direttiva che vieta alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo dell’Iran, a causa di rischi elevati per la sicurezza. Si consiglia ai viaggiatori di verificare eventuali modifiche ai voli e di rispettare le indicazioni delle autorità competenti. La prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza durante i viaggi aerei.

L’agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea ha emesso una direttiva di estrema rilevanza che invita tutte le compagnie di bandiera e i vettori privati a evitare rigorosamente lo spazio aereo dell’Iran. Questa decisione nasce da una valutazione approfondita dei rischi legati all’attuale instabilità geopolitica che coinvolge direttamente il Medio Oriente e i rapporti con le potenze occidentali. La raccomandazione si estende a tutte le altitudini di volo, suggerendo una chiusura totale delle rotte che normalmente attraversano il territorio iraniano per collegare l’Europa con l’Asia e altre destinazioni internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

